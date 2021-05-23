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24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çin’le ticarete tam gaz devam

23 Mayıs 2021, Pazar 23:47
Türkiye-Çin arasında yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyan 6’ncı ve 7’nci Çin ihracat blok trenleri, Kocaeli Köseköy’den 24 Mayıs’ın (bugün) öğleden sonrasında hareket edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ’den alınan bilgiye göre, mülkiyeti Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan trenler, yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyacak. BTK Demiryolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye’den Çin’e 5 tren 201 vagon ve 216 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat gerçekleştirildi.

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