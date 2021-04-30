Ciro kaybı destek başvurularında son tarih 31 Mayıs 2021

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek hizmeti sektöründeki işletmelere yönelik sağlanan ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerin hak kaybına uğramaması için uzattıklarını belirterek, “Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. AA

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