"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Çok bilinmeyenli denklem

06 Şubat 2022, Pazar 21:50
Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İnsanlar araç almak için piyasalara yönelik parametrelerin oturmasını istiyor” diyor, ancak parametreler çok bilinmeyenli denklem özelliği gösteriyor..

2. el otomotiv pazarında geçen sene yaşanan % 7’lik daralmanın ardından gözler bu yıla çevrildi. Gerek çip krizi gerekse hammadde sorunu ve üretim kesintilerinin yaşanması insanların araç satın alma taleplerini ertelemesi sektördeki hareketsizliği tetiklerken, bu duruma paralel olarak Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) indirim beklentisi gündeme geldi.

Otomotiv sektörünün önemli veri ve analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ÖTV matrah dilimlerindeki oranların düzenlenmesi gerektiğini ancak yalnızca ÖTV’de yapılacak bir düzenleme ile sektörde hızlı bir iyileşmenin yaşanamayacağını vurgularken, “İnsanlar araç almak için piyasalara yönelik parametrelerin oturmasını istiyor. ‘Döviz kurundaki belirsizlik’, ‘ÖTV’de indirim beklentisi’, ‘kredi faiz oranlarının yüksekliği’, ‘kredi kullanım vade sürelerinin kısa kalması’, ‘sıfır kilometre araç tedarikinin bollaşmaması’ ve ‘insanların araç satın almak istemelerine karşın önlerini göremedikleri için bu kararlarını zamana yayması’ gibi faktörlerin iyileşmesi gerekli. Bu faktörler düzelmediği sürece otomotivde gerçek anlamda hızlı bir iyileşme olamaz” dedi.

ÖTV matrahı güncellenmeli

ÖTV matrah dilimlerindeki oranların güncellenmesi gerektiğini de belirten Yalçın, “Olası güncellemenin ardından yaşanacak fiyatlardaki gerileme hem sıfır hem ikinci el araç fiyatlarına yansıyacak” açıklamasını yaptı. Sıfır araç tedarikinde yaşanan soruna da değinen Yalçın, “Bu süreçte ‘sıfır araç tedarikindeki sorun bitti’ diyemeyiz. Bu sorun devam ediyor ve devam da edecek. Ama bu sorun geçen seneki gibi olmayacak, konu ile ilgili süreç bir nebze daha iyi olacak” dedi.

Yılın ikinci yarısında hızlanır

Türkiye otomotiv sektörünün en büyük hacme sahip ayağı 2. el sektörü, 2021 yılında daralma yaşadı. 2022 Ocak ayına da yavaş giriş yapan sektörün, yılın ikinci yarısından sonra ayağa kalkması bekleniyor. Bu durumu değerlendiren Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, “2021 yılının ilk 6 ayında daralma %25 seviyesindeydi ancak yaz dönemi ile birlikte artan talep ve son çeyrekte kurdaki yükseliş sebebiyle adeta patlayan 2. el satışları yılın toplamını toparlayarak son iki yılda olduğu gibi yine 6 milyon adetin üzerine çıkardı. 2021’in son çeyreğinde ikinci el satışlarının bir önceki yıla göre %50 artış yakaladığı görüldü. Ancak Aralık ayından sonra dolar kurunun önce yükselip sonra bir miktar gerilemesi satışları frenledi. 2. el neredeyse durma noktasına geldi ve 2021 yılı bir önceki seneye göre %7 daralma ile sonuçlandı. Değişken döviz kuruyla yükselen fiyatlar 2022’nin ilk ayında da tüketiciyi bekle-gör politikasına yöneltti. Ancak Nisan ayından itibaren ikinci el araç satışlarının yükselerek geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde kapanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 435
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kültüre kâğıt krizi darbesi

    Çin, Doğu Türkistan’dan çık

    Yurt arsası TOKİ’ye

    Kesinti Isparta’yı perişan etti

    AKP’yi elektrik çarptı

    Liderler buluşması 12 Şubat’ta

    Bir anda seçim ilan edilebilir

    Öğretmenlerin haberi var mı?

    Çok bilinmeyenli denklem

    Tehlikeye davetiye çıkarıyorlar!

    Fas'ta acı hadise: Minik Rayyan, kurtarma ekipleri ulaşamadan vefat etmiş

    Son 24 saatte 201 kişi vefat etti

    Ukrayna'da siviller de eğitiliyor: "Panik yapma, hazır ol"

    Elazığ'da ilgiyle izlendi

    Bakan Akar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

    Galatasaray yine kazanamadı

    Bahçeli: Seçime hazır olun

    Afganistan’a insani yardım

    Filistin'den uluslararası topluma bir çağrı daha

    Türkiye'deki 70 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Maalesef sayfa sayımızı azaltıyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    İstiğfar… İntibah… Ve ferece doğru…
    Genel

    Kültüre kâğıt krizi darbesi
    Mehmet KARA

    Kirli siyaset dilinin geldiği nokta
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. İbrahim’in (as) bakıye-i dîni
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuk ve gençlerin terbiye metotları
    Abdil YILDIRIM

    Ey Allah’ın ayı, sen hoşgeldin!
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda birbirinin yardımına koşmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ferdî ve içtimaî hastalıklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.