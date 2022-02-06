Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İnsanlar araç almak için piyasalara yönelik parametrelerin oturmasını istiyor” diyor, ancak parametreler çok bilinmeyenli denklem özelliği gösteriyor..

2. el otomotiv pazarında geçen sene yaşanan % 7’lik daralmanın ardından gözler bu yıla çevrildi. Gerek çip krizi gerekse hammadde sorunu ve üretim kesintilerinin yaşanması insanların araç satın alma taleplerini ertelemesi sektördeki hareketsizliği tetiklerken, bu duruma paralel olarak Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) indirim beklentisi gündeme geldi.

Otomotiv sektörünün önemli veri ve analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ÖTV matrah dilimlerindeki oranların düzenlenmesi gerektiğini ancak yalnızca ÖTV’de yapılacak bir düzenleme ile sektörde hızlı bir iyileşmenin yaşanamayacağını vurgularken, “İnsanlar araç almak için piyasalara yönelik parametrelerin oturmasını istiyor. ‘Döviz kurundaki belirsizlik’, ‘ÖTV’de indirim beklentisi’, ‘kredi faiz oranlarının yüksekliği’, ‘kredi kullanım vade sürelerinin kısa kalması’, ‘sıfır kilometre araç tedarikinin bollaşmaması’ ve ‘insanların araç satın almak istemelerine karşın önlerini göremedikleri için bu kararlarını zamana yayması’ gibi faktörlerin iyileşmesi gerekli. Bu faktörler düzelmediği sürece otomotivde gerçek anlamda hızlı bir iyileşme olamaz” dedi.

ÖTV matrahı güncellenmeli

ÖTV matrah dilimlerindeki oranların güncellenmesi gerektiğini de belirten Yalçın, “Olası güncellemenin ardından yaşanacak fiyatlardaki gerileme hem sıfır hem ikinci el araç fiyatlarına yansıyacak” açıklamasını yaptı. Sıfır araç tedarikinde yaşanan soruna da değinen Yalçın, “Bu süreçte ‘sıfır araç tedarikindeki sorun bitti’ diyemeyiz. Bu sorun devam ediyor ve devam da edecek. Ama bu sorun geçen seneki gibi olmayacak, konu ile ilgili süreç bir nebze daha iyi olacak” dedi.

Yılın ikinci yarısında hızlanır

Türkiye otomotiv sektörünün en büyük hacme sahip ayağı 2. el sektörü, 2021 yılında daralma yaşadı. 2022 Ocak ayına da yavaş giriş yapan sektörün, yılın ikinci yarısından sonra ayağa kalkması bekleniyor. Bu durumu değerlendiren Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, “2021 yılının ilk 6 ayında daralma %25 seviyesindeydi ancak yaz dönemi ile birlikte artan talep ve son çeyrekte kurdaki yükseliş sebebiyle adeta patlayan 2. el satışları yılın toplamını toparlayarak son iki yılda olduğu gibi yine 6 milyon adetin üzerine çıkardı. 2021’in son çeyreğinde ikinci el satışlarının bir önceki yıla göre %50 artış yakaladığı görüldü. Ancak Aralık ayından sonra dolar kurunun önce yükselip sonra bir miktar gerilemesi satışları frenledi. 2. el neredeyse durma noktasına geldi ve 2021 yılı bir önceki seneye göre %7 daralma ile sonuçlandı. Değişken döviz kuruyla yükselen fiyatlar 2022’nin ilk ayında da tüketiciyi bekle-gör politikasına yöneltti. Ancak Nisan ayından itibaren ikinci el araç satışlarının yükselerek geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde kapanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.