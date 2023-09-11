Çorap sektörü de alarm veriyor

Türkiye çorap sektörü alarm veriyor. Bu yılın ilk 7 ayında ihracat miktarında yüzde 43’lük kayıp yaşayan sektörün ihracat değer kaybı ise yüzde 8 oldu.

İrili-ufaklı 2 bin civarında firmanın imalat yaptığı sektörde, vardiyalar ikiye inerken kapasite kullanım oranları yüzde 90’dan yüzde 60’a kadar düştü. Dünya gazetesinin haberine göre, 100 bin kişinin istihdam edildiği sanayide, yüzde 15’lere varan istihdam yaşanıyor. Son çeyrek siparişlerini dolduramayan ve ekonomik göstergelerde önünü göremeyen üretici, 2 ay daha iş çıkmazsa kapanma sinyalleri veriyor. Sektörün üst örgütü Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Başkanı Ender Doğan, “Bu yıl ihracatta 1 milyar doları yakalarsak şanslı hissedeceğiz. Hedeflerimizin çok gerisindeyiz. Çorap 24 saat çalışan, yoğun üretim yapan bir sektör. Şimdi ise hemen her fabrika yarım kapasite çalışıyor” dedi. Haber Merkezi

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