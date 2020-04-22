Covid-19 tabiî iş modelini değiştirecek

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba Grubu’nun kurucusu Ma Yun (Jack Ma), e-ticaretin işletmelerin ayakta kalması, ülkenin refahı ve dünya ekonomisinin gelişimi için anahtar faktörlerden biri olacağını söyledi.

Ma, Covid-19 salgınının dünyadaki tüm ülkeler için alarm verdiğini, ayrıca dünya ülkelerinin ekonomik sistemlerini mükemmelleştirme eylemlerini hızlandırmalarını teşvik edeceğini kaydetti. Ma, “Yeni koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisi hakkında birçok belirsizlik olmasına karşın bir şey kesin; doğal iş modelimizi değiştirecek... İnsanların alışveriş alışkanlıkları giderek fiziksel mağazalardan çevrim içi alışverişe geçiyor ve bu alışkanlığın salgından sonra kaybolması pek mümkün değil. E-ticaret teknolojisi, tüketici davranışındaki değişiklikleri tahmin etmek için anahtar göstergelerden biri olabilir, bu da insanların mevcut ortama uyum sağlamak için yenilikçi yollar bulmaları gerektiği anlamına gelir” dedi. İstanbul - Reyhan Keser

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