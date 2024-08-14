Çözüm, her yıl 900 bin iş alanı açmak

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz, “İşsizlik mızrağı çuvala sığar mı?” başlıklı bir yazı yazdı.

Her evde bir işsiz var Ekonomim’de yazan Oğuz, şunları söyledi: “Yeni bir sorunumuz daha var; tırmanan işsizlik… TÜİK’in resmi rakamı; haziran itibarıyla %9,2. Genç nüfus işsizliği %17,6 ve atıl işgücü %29,2 düzeyinde… Kısaca üretim %3 daralmışken istihdam %1 gerilemiş ama dert değil… Dert etmeyin fazla. Kapı gibi TÜİK varken çözülmeyecek sorun değil bu. Her yıl 900 bin yeni iş pozisyonu yaratmak zorundayız. EYT yüzünden daha da zorlanan sistemde işsizlik, sosyal soruna dönüşebilecek en tehlikeli sorun. Ekonomiyi kısarak, sıkı para politikasıyla soğutarak varılacak bir yer yok. Türkiye, başta tarım olmak üzere yeni iş alanları açmak zorunda…”

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