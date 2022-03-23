‘Çözüm vergi indirimi’

Akaryakıt fiyatları, yol geçiş ücretleri ve döviz kurlarındaki artışlar ulaşım ücretlerinde yeni zamları beraberinde getiriyor.

Yaklaşık üç ay önce 499 TL’den 599 TL’ye yükselen iç hat havayolu tavan bilet fiyatları yüzde 16 zamla 699 TL’ye çıkarıldı. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde yolcu taşımacılığı yapan Mehmet Türkyılmaz’a göre bilet fiyatlarında indirime gidilebilmesinin yolu, devletin akaryakıttan ÖTV ve KDV almamasından geçiyor. Yolcu sayısında yüzde 40-50 arasında bir azalma olduğunu söyleyen Türkyılmaz, akaryakıt zamları karşısında bilet fiyatlarını mecburen arttırmak zorunda kalacaklarını belirtti. Haber Merkezi

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