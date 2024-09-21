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22 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Çukobirlik’e üretici tepkisi

21 Eylül 2024, Cumartesi 23:45
Çukobirlik’in açıkladığı kütlü pamuk alım fiyatı üreticilerin tepkisine yol açtı.

Pamuk üreticileri artan maliyetlere dikkat çekerek çiftçinin zarar edeceğini söylüyor. Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarımsal Satış Kooperatifleri Birliği , 40 randıman kütlü pamuk alım fiyatını 24 TL/kg olarak belirledi. Pamuk üreticileri ve ziraat oda başkanları artan maliyetler karşısında fiyatın beklentilerin çok altında kaldığını ve çiftçinin zarar edeceği bir fiyat olduğunu savundu. Üreticiler, Çukobirlik’in açıkladığı 24 TL’lik fiyatın maliyetlerini karşılamadığını belirterek, fiyatların bir an önce revize edilmesini talep etti.

BELİRLENEN FİYAT ÇOK DÜŞÜK

Bozova Ziraat Odası Başkanı Müslüm Okan, Çukobirlik tarafından açıklanan fiyatların yeterli olmadığını belirterek, “Yüzde 40 randıman pamuk fiyatı kilo başına 24 TL, benekli sınıf pamuk ise 23 TL’den satın alınacak. Ancak bu fiyatlar yeterli değil. Maliyetler çok yüksek. Şu an beyaz pamuk kilosu en az 28-30 TL arasında olmalı. Benekli pamuk için ise 26-28 TL civarında bir fiyat bekliyorduk. Ancak belirlenen fiyatlar çok düşük. Devletin bir an önce müdahale etmesi ve fiyatların dengelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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