Dacia’dan rekor büyüme

Dacia globalde 2021’e göre yüzde 6.8 büyüdü. Türkiye’de ise 2021’e göre otomobil satışında yüzde 30 artış sağladı.

Dacia, otomotiv sektörünü etkileyen salgın, elektronik bileşen tedariki ve lojistik sorunları gibi devam eden zorluklara rağmen 2022 yılında 573 bin 800 araç satışı gerçekleştirdi ve 2021’e kıyasla yüzde 6,8 büyüme sağladı. Marka ayrıca geçen yıl, 2004’ten bu yana dünya genelinde 8 milyonuncu aracını sattı. Marka 2022’de perakende binek otomobil satışlarının yüzde 7,6’sı ile Avrupa’da rekor pazar payına ulaştı ve üst üste ikinci yıl konumunu güçlendirmeye devam etti. Dacia, Türkiye’de de yükselişini sürdürerek önceki yıla göre yüzde 30 daha fazla binek otomobil sattı ve 2021’e göre 1,1 puan artışla yüzde 6’nın üzerinde pazar payına ulaştı.

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