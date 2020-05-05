Daha köklü ekonomik tedbirlere ihtiyaç var

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, partisinin İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kılıç, “İktidar tarafından alınan ekonomik önlemler içerisinde elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili henüz vatandaşın mağduriyetini giderecek bir düzenleme yapılmış değil. Hangi para ile hangi faturanın ödeneceği, vatandaşın en büyük sıkıntılarından biri. Vatandaş, üstüne bir de çarşı pazarda fiyatların el yakmasıyla iyice çıkmaza girdi. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışlar, ev bütçesi açısından ciddî sakıncalar oluşturdu. Ayrıca işsizlerin, yoksulların, çalışanların, küçük işletmelerin, esnafın ve çok sayıda hane halkının yaşadığı gelir kaybının başka sosyal sorunlara zemin hazırladığı da gözden kaçırılmamalıdır” ifadelerini kullandı. İktidarının aldığı ekonomik tedbirlerin yetersiz olduğunu savunan Saadet Partili Kılıç, “Salgın sürecini en az hasarla atlatmak için daha köklü önlemler almalıdır. Bu süreçle zincirleme olarak baş gösteren ekonomik çöküşü önlemek için bir strateji ve program dâhilinde kısa vadede ekonomiye yapılacak desteklerde kararlı bir duruş gösterilmelidir” diye konuştu.

İzmir – Yeni Asya