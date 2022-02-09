Dar gelirli, fatura ve vergiye çalışıyor

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, ülkemizin tarihinin en yakıcı krizini yaşadığını belirterek, “Artık dar gelirli, emekli ve esnaf; kiraya, faturalara, ulaşıma, vergilere, harçlara çalışıyor. Yoksullukla birlikte artık derin bir yoksunluk oluştu. Piyasalar tabiri caizse alt üst olmuş durumda, döviz kurunda istikrar sağlamayı amaçlayan müdahalelerin de fiyatlarda bir düşüş sağlayamadığı ortadadır” dedi.

Akaryakıt ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zamların lojistik ve nakliye zamlarını da beraberinde getirdiğini söyleyen CHP’li Tokdemir, Akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi kalemlerdeki fiyat artışları üretim maliyetlerini doğrudan etkiledi. Artık piyasalarda istikrar ve güven kalmadı” diye konuştu. Tokdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati’nin cevaplaması istemiyle, “Ekonomik çalışmalarınız arasında ‘Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı’nın dışında ‘Vatandaş Korumalı’ bir ekonomik model çalışmanız var mıdır?” diye de sordu. Ankara - Adnan Solmaz

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