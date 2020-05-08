Dayanacak gücümüz kalmadı

Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde birçok iş kolunun olumsuz etkilendiği süreçten özel halk otobüsleri de etkilendi.

Virüsle mücadele kapsamında seferlerine devam ettiklerini söyleyen İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnafı ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yardım edilmediği takdirde dayanma güçlerinin kalmadığını ve mazot alamayacaklarını belirtti. “Biz bütün büyükşehirlerin, olmazsa olmazlarıyız, kamunun yükünü çekiyoruz” diyen Ovacık, “Gerçekten kamudan daha fazla yolcu taşıyoruz. Dayanma gücümüz sıfır. Mazot alamayacağız, mazot alamayınca da kontak açamayacağız. Mutlaka bir iyileştirme yapılması lazım. Her sektöre olduğu gibi bize de yardımcı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu. Yakıttan alınan ÖTV vergisinden muaf tutulmaları gerektiğini belirten Ovacık, “Biz kamu işini yapıyoruz, özel sektörüz, kendi giderimizi kendi cebimizden sağlıyoruz. Böyle giderse inanın batacağız, böyle bir sektör kalmayacak, sektör olarak bitecek” dedi.