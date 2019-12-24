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24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Değerli Konut Vergisinde yanlış hesap

24 Aralık 2019, Salı
5 milyon TL ve üzerinde evlerden alınacak Değerli Konut Vergisi yürürlüğe girdi, 2 haftada 18 bin tebligat gönderildi.

5 milyon TL’lik evi olan yıllık 15 bin TL, 10 milyon TL’lik evi olan yıllık 100 bin TL vergi verecek. Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini açıklayan CHP’li Bülent Kuşoğlu “Bir kişinin 40 daireli apartmanı var diyelim. Toplam değeri 100 milyon TL ama dairelerin her biri getirilen düzenlemedeki meblağın altında kalıyor ve vergiden muaf oluyor. Değeri 5 milyonu geçen ancak sadece bir evi olandan ise vergi talep ediliyor” dedi. AKP’nin teklifinin ardından Meclis’ten geçen ve 7 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mülk sahiplerine tebligatlar gönderilmeye başlandı. 

ŞİKÂYET VAR

5 milyon TL’lik konutu olan bir kişinin yıllık iki taksitle 15 bin TL, 10 milyon TL’nin üzerinde konutu olan bir kişinin ise yıllık 100 bin TL vergi ödemesini zorunlu kılan yasaya karşı CHP harekete geçti. gazeteduvar’ın haberine göre, Yeni vergiler getiren kanuna dair Anayasa Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi hazırladıklarını ifade eden Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, yeni vergiye ilişkin çok sayıda kişiden şikâyet aldıklarını söyledi. Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak itirazın bir diğer başlığının ise değer tespitiyle ilgili belirsizlikler yönünden olacağını ifade eden Kuşoğlu, “Verginin matrahının da vergi kanununda çok net olarak açıklanmış olması gerekir. Bu yönden de bir belirlilik yok ve bu yönden de Anayasa’ya bir aykırılık var. 5 milyon TL’lik sınırın, değer tespitinin nasıl yapılacağına dair bir kriter yok. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hangi kriterlere, hangi kanuna göre bunu yapacağı belli değil. Anayasaya bu yönleri nedeniyle aykırı görüyoruz” diye konuştu.

‘KAZANÇ ÜZERİNDEN VERGİ ALMAZKEN SERVET ÜZERİNDEN ALIYORSUNUZ’

Yeni verginin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tebligatların gönderilmeye başlandığını, uygulama alanında sorunlar ortaya çıktığını ve çok sayıda kişinin yaşanan sorunları kendilerine aktardığını ifade eden Kuşoğlu, “Şu anda 18 bin kişiye tebligatta bulunulmuş. Pek çok yerde durum tespiti iyi yapılamamış. Birkaç bağımsız bölümden oluşan yapıları tek olarak kabul edip değerini 5 milyon TL’nin üzerinde tespit etmişler. Yanlış değer tespitleri yapılmış. Vatandaş durduk yere tedirgin edildi” dedi.

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