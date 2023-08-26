Demokrasi olmadan ekonomi düzelir mi?

T24 yazarı Murat Sabuncu, “AİHM kararı faiz kararı kadar heyecan yaratır mı, demokrasisiz ekonomi modeli olur mu?

İlla ekonomi için de değil, içeride hep birlikte mutlu yaşamak için de gerekmiyor mu adalet-demokrasi” diye sordu. Salı günü Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanmasına ve ekonominin başına geçen Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın yönetimini devir alan Hafize Gaye Erkan’ın seçimlerden sonra faizleri yüzde 8.5’tan yüzde 25’e yükseltmesinin başarı olduğunu “makula dönüşün adımları olduğunu” düşündüklerini aktarau Sabuncu, demokrasi ile ekonomi ilgisini aktarırken de, “Peki Türkiye’de faizlerde ‘enflasyonun altında da kalsa yapılan bu artışlar’ ya da KKM’nin tasfiyesi çalışmaları memleketi düze çıkarır mı? Bu düzden ne anladığınızla da bağlantılı elbet ama pek mümkün gözükmüyor. İki sebebi var bana göre. Birincisi bu hataya sürükleyen süreç sorgulanmıyor-sorgulanamıyor. Rezervlerin eritilmesinden uygulanan ekonomi politikasının felakete sürükleyeceğine dair uyarılara rağmen ‘kararlardan’ dönülmemesi. Şimdi gelinen noktada özellikle emek kesiminin, emeklinin uğradığı büyük kaybın telafisi ne kadar zamanda mümkün olur? Ya da olabilir mi? Son iki yılda yüzde 200-300 zamlanan kiralar, başta gıda fiyatları kırılan rekorlardan geri dönüş olur mu? Elbette hayır. Ve tabii demokrasi… Gerçek anlamda demokrasi olmadan, yargı bağımsızlığına kavuşmadan, hapiste sadece muhalif oldukları için tutuldukları bilinen yüzlerce isim çıkmadan mümkün mü ekonomide yeniden iyiye gidiş?”

Sadece ekonmi için değil...

“İlla ekonomi için de değil içeride hep birlikte mutlu yaşamak için de gerekmiyor mu adalet-demokrasi? Toplumun tavrı-refleksi de değiştirecek iktidarı ve ezberi: Faiz kararı kadar AİHM kararlarına (içeride mahkemelerin- AYM’nin kararlarına) karşı duyulmaya başlanacak heyecan-tepki… İyi olmak-iyileşmek için başkasına yapılan kötülüğe-haksızlığa da karşı çıkmak-sessiz kalmamak gerekir” ifadelerini kulllandı.