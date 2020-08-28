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28 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Denetimsiz harcamalar krizi büyütüyor

28 Ağustos 2020, Cuma 00:48
2020 BÜTÇESİNİN DÖRTTE BİRİ (272.9 MİLYAR TL) İÇ-DIŞ GÜVENLİK, YARGILAMA VE DENETİM DIŞI SAVUNMA HARCAMALARINA AYRILDI.

Bütçe açığı katlanarak artıyor

Ekonomist Mustafa Durmuş:  “Reel ekonomide yaprak kıpırdamıyor. Geniş tanımlı işsizlik ve istihdam kaybı oranı yüzde 50, gerçek işsiz sayısı 17.2 milyon. Gerçek enflasyon ve yoksulluk oranı yüzde 30'un üzerinde. 2016’da 38.2, 2017’de 60.4, 2018’de 72.8, 2029’da 80.6 milyar liraya çıkan bütçe açığı 2020’nin 7 ayında (Ocak-Temmuz) 139.2 milyar lira olarak gerçekleşti.”

Denetimsiz savunma harcamaları

“Bütçe ödeneklerinin yüzde 13.2'si (145 milyar lira) iç-dış güvenlik ve yargılama hizmetlerine ayrıldı. Sermayelerinin tamamına yakını devlete ait olan savunma sanayii şirketlerinin kullandığı 98.5 milyar ve bütçe dışı bir fon olduğu için Meclis denetimine tâbi olmayan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun 23.9 milyar liralık harcaması ile oran yüzde 25’e çıkıyor.”

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Denetimsiz harcamalar krizi büyütüyor

“KRİZLERİ YAZMAK, KONUŞMAK İSTEMESEK DE İÇİNDEN GEÇMEKTE OLDUĞUMUZ SÜREÇ BİZE BUNU DAYATIYOR” İFADESİNİ KULLANAN ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA DURMUŞ, DENETİMSİZ HARCAMALARIN KRİZLERİ BÜYÜTTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ. 

Öğretim üyesi, yazar Mustafa Durmuş T24 için “Devlet Mali Krizi”nin eşiğindeyiz başlıklı makale kaleme aldı.

Ekonomik krizin nasıl devlet mali krizine dönüştüğünden bahsettiği yazısında şu noktalara değindi: Sırasıyla; bütçe açığı, Hazine nakit açığı, kamu borçlanması ve faiz ödemeleri önlenemez bir biçimde artış gösterdi. Öte yandan devlet mali krizi devletin sınırları içinde kalmadı ve bankacılık krizini de tetiklemeye başladı. Artık krizleri yazmak, konuşmak istemesek de içinden geçmekte olduğumuz süreç bize bunu dayatıyor. Krizsiz bir dünya oluşturana kadar kapitalizmin neden olduğu ekonomik, sosyal ve ekolojik krizleri ve çöküşleri (kuşkusuz çözümleri de) yazmayı sürdürmek toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği. Türkiye ekonomisinin bu yıl ciddi oranda küçüleceğini artık sağır sultan bile duydu. Dünya Bankası bu küçülmenin yüzde – 3,8, IMF yüzde - 5 ve OECD yüzde -6’ya yakın bir oranda gerçekleşeceğini öngörüyor.  Küçülme kaçınılmaz zira Korona Salgını yüzünden (Çin ekonomisi haricinde), tüm dünya ekonomileri küçülüyor. Türkiye ekonomisi ise 2018 yılında zaten resesyonda idi ve 2019 yılında bu durumdan çıkamamıştı. Korona salgını ile birlikte, Mart ayından itibaren yaşanan arz ve talep yönlü şoklar yüzünden, çok daha büyük çaplı bir kriz dalgasının etkisi altına girdi.

Denetlenemeyen askerî harcamalar

 

Bütçe dışı bir fon olduğu için Meclis denetimine tabi olmayan ve yaptığı harcamaların detayları gizlilik gerekçesiyle Meclis ile dahi paylaşılmayan Savunma Sanayi Destekleme Fonu bünyesinde 2018 yılında yaklaşık 24 milyar lira gelir elde edildi. Aynı yıl güvenlik ve savunmaya yönelik araç, gereç ve savaş teçhizatı alımına 22,5 milyar liralık harcama yapıldı.  Bu fonun gelir kaynakları 28 Kasım 2017 tarih ve 7061 sayılı Yasa ile daha da güçlendirildi ve 2018 yılından itibaren Gelir ve Kurumlar Vergisinin SSDF’ye aktarılan payı yüzde 6’ye çıkartıldı, Motorlu Taşıtlar Vergisinin yüzde 20’si ve Veraset ve İntikal Vergisinin yüzde 25’i de bu fona aktarılmaya başlandı. Bir çalışma ülkedeki Askeri Sanayi Karması ve askeri harcamaların geleceğine ilişkin önemli bulgular sunuyor. Buna göre Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı’nca yayımlanan 2019-2023 dönemi için stratejik planda; Türk savunma sektörünün gelirlerinin 26,9 milyar dolara, ihracatının ise 10,2 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor. Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayi Üreticileri Birliği tarafından Nisan ayında açıklanan 2019 sanayi verilerine göre ise; sektörün ihracatı 2019 yılında yüzde 40,2 artarak (2018’deki 2,2 milyar dolarlık düzeyden) 3,1 milyar dolara yükseldi. Toplam satışları ise yüzde 24,2 artarak (2018’de 8,8 milyar dolara kıyasla), 10,9 milyar dolara yükseldi.

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