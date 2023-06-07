Depolama, evleri markete çevirdi

Hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Birçok insan sürekli artan fiyatlardan dolayı her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Enflasyonist ortam, tüketici stokçuluğunu artırdı…

independent Türkçe’nin haberine göre, konuyu değerlendiren uzmanlardan ekonomist Prof. Dr. Zeynep Ökten, “Unutulan depolama alışkanlığı geri geldi” dedi. Prof. Dr. Ökten, enflasyonist ortamda insanların ‘yarın daha pahalı olur” kaygısıyla ihtiyacından fazla alıma yöneldiğini söyledi. “Aynı duygu bende de var” diyen Ökten, “Mesela eskiden gidince bir peynir alıyorsam bakıyorum kaşar uygun ise ‘yarın artabilir’ düşüncesiyle bir kaşar daha alıyorum. Enflasyonist ortamlara geldiğimiz zaman evlerimiz birer market haline dönüşüyor. Evlerde depolamaya yöneliyoruz. Fiyatı artar korkusuyla pek çok üründe talebi öne çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Depolama alışkanlığına geri dönüldü

Bu durumun bir kısır döngüye dönüştüğünü kaydeden Ökten, “Türkiye’de eskiden çok ciddi bir çeyiz hazırlama faslı vardı. Çünkü Türkiye hep enflasyonla yaşamaya alışkındı. Buzdolapları, çamaşır makinaları bile önceden alınırdı. ‘Çocuk evlenene bunların fiyatı artar’ denilerek ev eşyaları alınarak evin bir köşesinde bekletilirdi. Sonra enflasyonun nispeten azaldığı dönemlerde Türkiye’de bundan vazgeçildi” değerlendirmesinde bulundu. Geçmişte kalan alışkanlığına geri dönüldüğünü anımsatan Ökten, “En azından etimizi, bulgurumuzu, bilmem nemizi öne alıyoruz” denildiğini vurguladı.

Haber Merkezi