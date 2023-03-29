Deprem sebebiyle 828 bin kişi işsiz kaldı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye’de 828 bin çalışanın geçim kaynağını kaybettiğini duyurdu.

Merkezi Cenevre’de bulunan BM kuruluşu, Türkiye’de 658 bin Suriye’de 170 bin çalışanın depremin ardından geçim kaynağından olduğu saptamasında bulundu. Euronews’in haberine göre, ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo yayımladığı bildiride, “Acil ve hedefe yönelik yardımların gerçekleşmemesi halinde yoksulluk, kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliğinin büyük bir olasılıkla artacağı” uyarasında bulundu.

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