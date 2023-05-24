Deprem ve pandemiden sonra ''küçük ev'' (Tiny House) ve karavanlara talep patlaması

Pandemi nedeniyle insanların doğa ile iç içe ve sade bir yaşam arayışı deprem ile birlikte daha da arttı. Hal böyle olunca Tiny House’lara ve karavanlara olan talep çok fazla artış gösterdi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: “Özellikle pandemi döneminde karavana olan talep arttı, deprem ertesinde bu daha da katlanarak çoğaldı” Tiny House çok fazla talebin olduğunu belirten Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, ise şu bilgileri verdi: “Tiny House’a talep pandemi sonrası özellikle büyük artış göstermişti. 2019 yılından sonra 2020 yılı pandemiye geçtiğimizde satışlarımızda yüzde 900’e varan bir artış oldu. Geçen seneden bu seneye ise depremin etkisiyle yüzde 56 oranında bir artış yaşandı. Tiny House’larda 322 bin liradan başlıyor. 860 bin lira seviyelerine kadar çıkıyor” Haber Merkezi

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