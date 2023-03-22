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22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Depremin faturası 126.3 milyar dolar

22 Mart 2023, Çarşamba 21:58
CHP, Maraş depremlerine ilişkin raporunu tamamladı. ‘Kahramanmaraş Depremlerinin Türkiye Ekonomisine Olası Maliyeti, Yansımaları ve Atılması Gereken Adımlar’ başlıklı raporda depremin maddi maliyetinin 126,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

2023 büyümesinin 1 puan düşeceğini öngören CHP, bu nedenle kişi başına gelirin de düşeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rapora yazdığı önsözde, yaşanan afetin “Tek Adam Şahsım Rejiminin beceriksizliği yüzünden felakete dönüştüğünü” vurgulayarak, “Türkiye’miz elbette büyük bir ülkedir. Yaşanan maddi kayıpları telafi edecek güçtedir. Ancak bu topraklarda benzer acıları bir daha yaşamamak için büyük bir zihniyet değişimine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda ülkemizde demokrasiye, bilime, kurallara, liyakate, ortak akla ve iş birliğine dayalı yeni bir dönemi başlatmak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Anka

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