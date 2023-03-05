Depremin maliyeti 25 milyar doları bulabilir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin henüz yaraları sarılamamışken, bölge yeni artçılarla sarsılıyor.

Geride derin acılar bırakan depremin ekonomiye de ağır darbeler vurduğu tartışmasız bir gerçek. Depremlerden en çok etkilenen bölgelerin Türkiye sanayisindeki payı yüzde 5 civarında. Toplam hisse senedi yatırımcılarının yüzde 9,6’sıysa deprem bölgesinde bulunuyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, Londra’daki Neuberger Berman Yatırım Şirketi’nden Kıdemli Portföy Yöneticisi Kaan Nazlı, depremin ülke ekonomisine maliyetinin 25 milyar doları bulabileceğini öngörüyor. Nazlı’ya göre 1999 yılında sanayinin en yoğun olduğu bölgede yaşanan Marmara depreminin etkileriyle kıyaslanan bu felaket, birçok farklı açıdan ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Bölgede konut hasarına ilişkin maliyet tespit edilmeye çalışılırken, yeniden inşa sürecinin, para politikasında bir değişiklik olmaması halinde enflasyon riskini arttıracağı endişesi gündemde. Haber Merkezi

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