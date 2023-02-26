Depremzede çiftçilere destek sağlanmalı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, depremin etkilediği 10 ildeki bitkisel üretimin, ülke genelindeki üretimin yüzde 20’sine tekabül ettiğini belirterek, “Depremzede çiftçiye gübre, ilaç ve mazot desteği sınırlı değil üretim verimliliğini sağlayacak biçimde yapılmalıdır” dedi.

Depremde vefat eden ya da Bölgeyi terk etmek zorunda kalan depremzede üreticilerin ekili arazilerinin de bakımının yapılması için planlama yapılması gerektiğine işaret eden Gürer, aksi takdirde bitkisel üretimde yaşanacak sorunun, tüm ülke genelinde sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulundu. Gürer, zor durumda olan üreticilerin gübre alacak imkanı bulunmadığını da söyledi. Ankara - Ahmet Terzi

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