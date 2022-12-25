DESAM: Artış gerçek enflasyonun üçte biri bile değil

DESAM tarafından yapılan açıklamada asgari ücret artışı ile ilgili, “Yapılan yüzde 54,6 ‘lık artış mutfakta yaşanan gerçek enflasyonun üçte biri dahi değildir” denildi.

HAK-İŞ: Beklentileri karşılamadı

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) tarafından yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde havasında verdiği yüzde 54,6 oranındaki asgari ücret zammının emekçileri, dar ve sabit gelirlileri, tüm çalışanları kara kara düşündürdüğü ve perişan ettiği ifade edildi. Eskiden işçi, memur, emekçiler ve aile bireylerinin, yapılacak maaş artışına bel bağlayıp artışları iple çektiği belirtiler açıklamada, “Emekçiler 20 yıldır gerçek enflasyon oranının altındaki komik zamlarla canından bezdirilmiştir. ‘Enflasyonun yükseldiği dönemlerde maaşlar yüksek enflasyonu tetikliyor’ diye mağdur edilen emekçiler, bu defada ‘enflasyonu düşürüyoruz, hep birlikte düzlüğe çıkacağız’ denilerek mağdur edilmektedir. İşçiler, memurlar, emekliler, çiftçiler hülasa tüm dar ve sabit gelirli çalışanlar bugün en sıkıntılı günlerden birisini yaşamaktadır. Yapılan yüzde 54,6 ‘lık artış mutfakta yaşanan gerçek enflasyonun üçte biri dahi değildir” denildi.

Yalancı çobana döndüler

Genel seçimlerde 85 milyon vatandaştan son defa daha oy isteyen hükümetin, aradan 20 yıl geçmesine rağmen yalnızca emekçileri, dar ve sabit gelirli çalışanları pişman etmeyi becerebildiği dile getirilen açıklamada, “20 yıldır AKP hükümetinin oluşturduğu derin krizden kaçan çalışanlar bir sonraki AKP hükümetinin oluşturduğu sefalet girdabında boğulmaktadır. AKP hükümeti yalancı çobana dönen TÜİK’in fiyat/artış ve parasal göstergeleri değiştirmesi ile işçinin, emeklinin, dul ve yetimin, asgari ücretlinin, yoksulun ve işsizin refah düzeyinin yükseleceğini zannetmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

AKP’yi siyasi mezarlığa göndermelisiniz

“Bu yolun sonu siyasi mezarlıklara gitmektedir” denilen açıklama şu görüşlere yer verildi: “Dar ve sabit gelirlilerin talihsizliği ve kara yazgısı yalnızca AKP hükümetleri kaynaklı değildir. İşçilerin, memurların, yoksul ve dar gelirlilerin bir başka talihsizliği de mevcut sendikalardır. Çalışanların, emekçilerin, altta kalanların sesi olması gereken sendikalar biat ettikleri siyasi merkezlerin talimatıyla dilini yutmuş bir şekilde plazalarında sefa sürmeye devam etmektedir. Bu yazgıyı değiştirmek emekçilerin ve emeklilerin elindedir. Kutsalların istismarıyla ve manipülasyonlarla işçinin, işsizin, emekçinin, emeklinin, garibanın oyunu alıp, haramzadelerin sofralarında sefa sürenleri önümüze sandık konduğunda oy vermeyerek, üyesinin değil biat ettiği ideolojik merkezin borazanlığını yapan sendikalardan ise istifa ederek kurtulmalısınız. Haram ve kibir anıtı siyasetin ana üssü AKP’yi siyasi mezarlığa göndermelisiniz.”

RECEP GÖREN - ANKARA