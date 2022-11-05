Destek olmazsanız bu işi yapacak kimse kalmaz

Türkiye’nin en önemli kivi üretim merkezi olan Yalova’nın Subaşı beldesinde üreticiler, maliyetlerin artmasına karşın kivi fiyatının düşmesine tepki gösterdi.

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan, fiyatın 7 liraya kadar düştüğünü belirterek, “Geçen sene 8 liradan satmıştık yani geçen senenin altına düştü” dedi. Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ise “Eğer üreticiye destek olmazsanız 10 sene sonra bu işi yapacak kimseyi bulamazsınız” diye konuştu. Fidan, Yalova’da üretim yapılacak alan kalmadığını, üreticilerin Orhangazi, İznik gibi çevre bölgelere gittiğini de belirterek “Orhangazi, İznik oralarda daha geniş alanlar olduğu için üretim o tarafa doğru kayacak yani zamanla, yıllar içinde yani bundan 5-6 sene sonra orada üretim fazlalığı daha olacak. Pazarlamak için ihracat yolları arıyoruz. Bu sene bu depolanan malların bir kısmı için mesela depodan satışla oradan boylayarak satış yaparak ürünün daha iyi değerlenmesini düşünüyoruz” dedi. Yalova - Anka

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