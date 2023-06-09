Devalüasyon-enflasyon sarmalına girebiliriz

Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunan emlak bankası Commerzbank’ın döviz araştırmaları başkanı Ulrich Leuchtmann yaşanan durumun “lira krizinin başlangıcı” olabileceği görüşünde.

Döviz rezervleri tükendi

Leuchtmann, “Kalıcı bir değişiklik görmediğimiz sürece, Türkiye devalüasyon ve yükselen enflasyon sarmalına girebilir. Bunun nerede sonlanacağını kestirmek zor. Piyasalar bir noktada sorunların IMF’ten başka bir çare kalmayacak şekilde büyümesi halinde durumu değerlendirecektir. Ancak o zamana kadar Türk Lirası’nın asıl değerini hesaplamak imkansız” şeklinde konuştu. voa Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de döviz kurunun hızla yükselişe geçmesi ve liranın ABD Doları karşısında yüzde 7 değer kaybetmesi uluslararası piyasaların ve uzmanların yakın takibinde. Türk Lirası’ndaki rekor değer kaybı Merkez Bankası ve kamu bankaları aracılığıyla seçim öncesi kura yapılan müdahalenin gevşemeye başladığının bir işareti olarak yorumlandı. Bazı uzmanlar durumu lira krizinin başlangıcı olarak niteledi.

Erdoğan’ın önceki müdahale yaklaşımını terk edeceği şüpheli

Londra’da bulunan mali piyasalar danışmanlık şirketi In Touch Capital Markets’ın üst düzey döviz analisti Piotr Matys, “Seçimlerin ardından Erdoğan yönetiminin lirayı yapay şekilde istikrarlı tutmaya yönelik taahhüdü daha zayıf. Aslında döviz kurunun Türkiye’de çok yüksek enflasyon ve son derece gevşek olan para politikası gerçeğine uyum sağladığına tanık oluyoruz” dedi. Merkezi Londra’da bulunan makroekonomik öngörü ve danışmanlık şirketi TS Lombard’ın makro strateji uzmanı Jon Harrison da, “Beklendiği gibi para politikasında gerçekten bir değişim olursa, o zaman Ortodoks yaklaşım faiz oranının arttırılması öncesinde piyasaya liranın asıl değerini bulmasına izin verilmesi olacaktır. Ancak Erdoğan’ın ekonomik politikada önceki müdahale yaklaşımını tamamen terk edeceği konusunda şüpheliyim ama göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi