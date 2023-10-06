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6 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Devlet açığı ikiye katlandı

06 Ekim 2023, Cuma 00:16
TÜİK’in ‘devlet hesapları’ verilerine göre 2022 yılında genel devlet açığının GSYH’ye oranı yüzde 2,1’e yükseldi. 2021’de bu oran yüzde 1,1’di.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin “devlet hesapları” verilerini açıkladı. Buna göre, genel devlet açığı geçen yıl 309 milyar 422 milyon lira olarak tahmin edildi ve GSYH’ye oranı yüzde 2,1’e yükseldi. 2021’de söz konusu oran yüzde 1,1 düzeyinde gerçekleşmişti. Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri geçen yıl fazla verirken, merkezi devlet alt sektörlerinde açık oluştu. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH’ye oranı ise 2022’de yüzde 31,7’ye düştü. 

4 trilyon 596 milyar harcama

Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 4 trilyon 596 milyar 707 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 30,6’ya geriledi. Genel devlet toplam gelirleri 4 trilyon 287 milyar 286 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 28,6’ya düştü. Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri, 2022’de 3 trilyon 473 milyar 992 milyon liraya ulaştı. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2021’de yüzde 45,3 iken geçen yıl yüzde 47,8’e yükseldi. Gelir ve servetler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 28,8 oldu, net sosyal katkıların payı yüzde 23,1’e geriledi. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,3’e çıktı.

AA

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