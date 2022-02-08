Devletten şirkete % 34, şirketten halka % 115 zam

Yeni yılla birlikte elektriğe yapılan zamların ardından gelen fahiş faturalar vatandaşın tepkisine yol açarken, Isparta’nın yoğun kar yağışı sonrası dört gün elektriksiz kalması, enerjide özelleştirme tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.’ye (TEDAŞ) bağlı şirketlerin tamamı, 2004-2013 yılları arasında özelleştirildi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ’a göre temel sorun da burada başladı. gazeteduvar’ın haberine göre, özelleştirmenin zamanla elektrik faturalarına yapılan zamlarla halka yansıdığını, son olarak da Isparta örneğinde olduğu gibi dağıtım şirketlerini kamusal denetimden uzaklaştırdığını savunan Özdağ, dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Elektrikte getirilen yeni sistemin kademeli soygun olduğunu savunan Özdağ, kamu kurumu olan Elekt- rik Üretim A.Ş.’nin (EÜAŞ) toptan fiyatına yüzde 34 zam gelirken, şirketlerin yurttaşlara sattığı elektriğe ortalama yüzde 115 zam yapıldığına vurgu yaptı: Aralık 2021’de 109 kWh kullanımla 100 lira gelen bir fatura Şubat 2022’de 150 TL, yine Aralık 2021’de 218 kWh kullanımla 200 TL gelen bir faturanın Şubat 2022’deki karşılığı da 305 TL. Aralık 2021’de 250 TL gelen bir elektrik faturasının karşılığı aynı tüketimle Şubat 2022’de 417 TL. Aralık 2021’de 327 kWh kullanımla 300 TL gelen elektrik faturası ise Şubat 2022’de 529 TL.

Haber Merkezi