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9 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Dijital hizmet harcamaları artacak

09 Haziran 2020, Salı
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Meltem Bakiler Şahin, “Dijital teknoloji ve hizmetlere küresel çapta yapılacak harcamalar bu yıl yüzde 10,4 oranında artacak ve bu alandaki toplam harcamalar 1,3 trilyon dolara çıkacak” dedi.

Dünya dengelerini alt üst eden Kovid-19 salgını özelinde ‘Yeni normal’ olarak adlandırılan ikinci dönemle ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Çıkan sonuçlara göre, dünya ekonomilerine kepenk indirten Kovid-19 pandemisinde ikinci raunda geçiyoruz. Kontrollü normalleşme ile birlikte birçok sektör tekrar eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. Peki yeni dönem nasıl olacak? İş dünyasının arama motoru Yerliara.com’un son yayınladığı araştırma raporunda bu sorunun cevabı arandı. Platformun çözüm ortakları, iş dünyası temsilcileri ve analistlerin görüşlerine yer verilen raporda yakın geleceğe ışık tutacak tahminler yer alıyor. 

HARCAMALAR ARTACAK

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tüm sektörlerde yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Meltem Bakiler Şahin, “Müşteri odaklı dijital çözümler sunmak hepimizin önceliği olacak. Dijital müşteri asistanımız ‘TOBi’ gibi yapay zekâ tabanlı çözümler de sektörde yeni fırsatlar yaratacak. IDC’nin açıkladığı verilere göre dijital teknoloji ve hizmetlere küresel çapta yapılacak harcamalar bu yıl yüzde 10,4 oranında artacak ve bu alandaki toplam harcamalar 1,3 trilyon dolara çıkacak” dedi.

İş dünyasında birlik zamanı

Dünyada yeni bir dönem başlatan Kovid 19 pandemisi nedeniyle yerel üretim kabiliyetlerimizin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten yerliara.com platform sözcüsü Dr. Arzu Aydın ise, “İş dünyasının öne gelen kurumları ile hayata geçirdiğimiz platformumuz üretim gücümüzü Türkiye ve global piyasalara göstermeye çalışıyor. Bu kapsamda elimizde oluşan verileri de kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Türkiye’deki firmaları da platforma üye olmaları için bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul - Reyhan Keser

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