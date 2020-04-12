Dijital pazarlama pastası artacak

Koronavirüs günlerinde oluşan sosyal hareketsizlik ekonomideki canlılığın önünü kesiyor.

McKinsey’in paylaştığı verilere göre, küresel ekonomik büyüme oranı salgın nedeniyle 2020’nin başında öngörülen yüzde 2,5 yerine yüzde 1,8’e kadar düşecek. Türkiye’de başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyası, Covid-19’un olumsuz etkilerini azaltmak için dijital pazarlamaya ağırlık verme eğiliminde.

59 milyonun, 50 milyonu her gün online

Facebook’un Future of Business raporuna göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanıyor. Bu arada, şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pazarlamaya yoğunlaştıklarını belirten Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Küresel Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcıların yüzde 84’ü her gün internete giriyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 63’ü sosyal medya platformlarını kullanıyor. Doğru hedef kitle analizi, pazarlama stratejisi ve uygulamayla hedeflenen satış oranına ulaşmak ve marka değerini arttırmak mümkün” sözleriyle dijital pazarlamanın marka bilinirliğini ve satışları arttırdığına dikkat çekti.

İstanbul - Yasin Aydın