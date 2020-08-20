Dijitalden yurtdışında şirket kurma dönemi

Türkiye’de vergi dairesine, notere, ticaret odasına gitmeye gerek kalmadan online olarak şirket kurma hizmeti veren Mükellef, yurt dışına açılmak isteyen girişimciler için yeni uygulamasını hayata geçirdi.

Mükellef kurucu ortağı Okan Şafak, “Geliştirdiğimiz yeni uygulama ile operasyonlarımızı yurtdışına açmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Amerika ve İngiltere’de şirket kurmak isteyen Türk girişimciler için birkaç gün içinde tüm kurulum süreçlerini tamamlayarak şirket sahibi olmalarını sağlıyoruz” dedi. Bu yeni hizmetin dış ticaretin dijitalleşmesine katkı sağlayacağını söyleyen Şafak, “Özellikle ABD ve İngiltere’nin Türkiye’nin ihracatında ilk 5 ülke içerisinde yer alması hizmetimizin ilk aşaması için önemli bir potansiyel barındırıyor. Diğer yandan en fazla şirket kurulan 10 ülke içinde yer alıyorlar. 2019 yılı veri- lerine göre Amerika’da 1,5 milyon İngiltere’de 800 bin şirket kurulduğunu görüyoruz. Pandemiyle beraber hız kazanan dijitalleşme, pek çok sektörde iş süreçlerini mobilize ederken sanal fuarlar, toplantılar gibi pek çok konuyu da hayatımıza kattı. Türkiye’nin ardından başlattığımız yurt dışı açılımıyla, bu dönemde dijital iş imkânlarından faydalanmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat oluşturmuş oluyoruz. Şu anda ABD ve İngiltere için başlattığımız hizmetimizi, 2021 sonuna kadar 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İstanbul - Reyhan Keser