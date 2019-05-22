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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Dikkat: Son gün 28 Mayıs!

22 Mayıs 2019, Çarşamba 17:50
Bakan Varank, yaklaşık 500 bin ölçü ve tartı aletinin muayene süresi geçirildiği ya da damgaları bozulduğu için ıskartaya ayrıldığını belirterek, "28 Mayıs'a kadar başvurarak bu ölçü tartı aletinizi tekrar kullanabilirsiniz." dedi.

Bakan Varank'tan esnafa '28 Mayıs' hatırlatması: Mağdur olmayın!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anımsattı.

Söz konusu kanun değişikliğiyle ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getirildiğini dile getiren Varank, bu kapsamda esnafa çağrıda bulundu. 

Bakan Varank, "Elinizde muayene süresi geçmiş veya damgası bozulmuş ölçü ve tartı aletiniz varsa 28 Mayıs'a kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı il müdürlüklerine ya da yetkili servislere başvurarak bu ölçü tartı aletinizi tekrar kullanabilirsiniz." diye konuştu.

"Ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz"

Kanun düzenlemesiyle getirilen muafiyetin ekonominin üzerindeki yükü azaltacağını ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Tahminlerimize göre 500 bin civarında ölçü ve tartı aleti muayene süresi geçirildiği ya da damgaları bozulduğu için ıskartaya ayrılmış durumda. Biz bunların muayenelerinin yapılarak tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Esnafımızın bu şanstan faydalanmasını istiyoruz. Önemli bir muafiyet, bir defaya mahsus getirildi. Bu tip ölçü ve tartı aletlerini kullanan bütün tüccarlarımız bu muafiyetten faydalanabilir."

Adil ceza sistemi

Varank, kanunda yapılan bir başka değişikliğin de ölçü ve tartı aletlerine yönelik uygulanan idari para cezalarına ilişkin olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ölçü ve tartı aletleri arasında ceza konusunda bir ayrım yoktu. İdari para cezaları, bir esnafın tartısı için de bir akaryakıt istasyonundaki sayaç için de aynıydı. Bu yasayla burada bir ayrışmaya, tabiri caizse daha adaletli duruma geçmiş olduk. Burada bir esnafın terazisiyle bir akaryakıt istasyonuna aynı para cezası kesmeyeceğiz."

AA

Etiketler: tartı
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