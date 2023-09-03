Diplomalı işsizler ordusu gittikçe büyüyor

Ekonomik darboğaz yoksulluğu giderek derinleştirirken işsizliği de kalıcı hale getirdi.

İş arayanların katıldığı İş-Kur işbaşı eğitim programına 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 32 bin 11 kişi başvurdu. Bunlar arasında doktora ve yüksek lisans mezunları da bulunuyor. Toplam 7 bin 155 üniversite mezunu da İşbaşı Eğitim Programı ile iş arıyor. Haber Merkezi

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