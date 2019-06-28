Dış borç 453 milyar dolara yükseldi

Türkiye’nin mart sonu itibariyle brüt dış borcu 453 milyar dolarla milli gelirin yüzde 60’ına yükseldi.

Özel sektörün dış borç stoku 300 milyar dolara dayandı. Türkiye’nin dış borç stoku, 31 Mart 2019 itibariyle son üç yılda 40 milyar dolar artarak 453.4 milyar dolara, net dış borç stoku ise 277.3 milyar dolara yükseldi.Son üç yıl önce milli gelirin yüzde 48.7’si kadar dış borç varken, günümüzde dış borçların millî gelire oranı (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) yüzde 60.6 olarak gerçekleşti. Dağılıma bakıldığında ise borçların yüzde 66’sı (299 milyar dolar) özel sektörün, yüzde 34’ü (154 milyar dolar) kamunun. Gazete Duvar’ın aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Dış ticaret açığı 1 milyar 838 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Mayıs dönemi dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12.1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19.3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mayıs ayında yüzde 64.6 iken, 2019 Mayıs ayında yüzde 89.7’ye yükseldi. Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Mayıs ayında 1 milyar 467 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 784 milyon dolar ile ABD takip etti.