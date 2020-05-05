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5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

'Dış kaynak bulamazsak işimiz zor'

05 Mayıs 2020, Salı 22:38
Türkiye’nin salgın ile mücadele için kaynak ihtiyacının her geçen gün arttığını vurgulayan ekonomistler, dış kaynak bulunamazsa işimizin zor olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin salgın ile mücadele için kaynak ihtiyacı her geçen gün artıyor. Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervi son 1 yılda yüzde 28 eridi. Salgına karşı IMF’den kredi almayı reddeden Türkiye’nin ABD ve G-20 ülkeleri ile “swap hattı” kurma talebine ise henüz olumlu yanıt yok. DW Türkçe’nin haberine göre, ekonomistler, Türkiye’nin yakın zamanda dış kaynak bulamaması halinde 7 TL’yi aşan dolar kurundaki yükselişin süreceği görüşünde. Bununla birlikte düşen ihracat ve kısa vadeli borçlar düşünüldüğünde, hükümetin henüz dış kaynak bulamamış olması ekonomideki kırılganlığı artırıyor.

İÇ VE DIŞ BORÇ ALMAK LAZIM

Türkiye’nin finansal kaynak ihtiyacı için bu dönemde vergileri artırmak veya para basmak gibi yöntemleri kullanmasının beklenen sonucu vermeyeceğini dile getiren Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin’e göre, salgının ekonomideki olumsuz etkilerini hafifletmek için geri kalan tek seçenek iç ve dış borçlanma yapmak. Prof. Elgin, herhangi bir şart olmadan IMF’den 10 milyar dolarlık kredi çekme hakkı olmasına rağmen Türkiye’nin bu seçeneği göz ardı ettiğini ifade ediyor.

Kısa vadeli borç ödemeleri zorda

Finansal danışmanlık şirketi STRFS Baş Stratejisti Dr. Atahan Çelebi, artan döviz kuru ve kaynak ihtiyacının Türkiye’nin yaklaşık 120 milyar dolarlık ısa vadeli borçlarının ödenmesini zora soktuğunu söylüyor. Kısa vadeli dış borçların Merkez Bankası kaynakları ile ödenemeyeceğinin anlaşıldığını ifade eden Çelebi, “Korona virüs kısıtlamalarının turizm ve taşımacılık gibi döviz geliri getiren hizmet sektörü üzerinden dış borç servisine etkisi de şüphesiz belirgin olacak” diyor.

AB’ye ihracat sert düştü

Türkiye’nin dış ticaretindeki bozulma da kaynak ihtiyacını artırıyor. Ticaret Bakanlığı’nın son açıkladığı verilere göre Nisan 2020’de Türkiye’nin ihracatı yüzde 41,38 düştü. AB’ye ihracatın düşmesi ve Çin’in hızlı toparlanmasının Türkiye için şartları daha da zorlu hale getirdiğini belirten Dr. Çelebi, “Bu süreçte petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin olumlu yansımalarının da büyük oranda kur artışı ile dengeleneceğini düşünüyorum” diyor. 

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