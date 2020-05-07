'Dış kaynak bulunamazsa yükseliş devam eder'

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ekonomistlere göre, hükümetin kısa zamanda dış kaynak bulamaması halinde dolardaki yükseliş sürecek.

Dolardan yeni rekor

DW Türkçe’nin haberine göre, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisinde oluşturduğu dalgalanma, Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırdı. Merkez Bankası rezervlerinin düşük oluşu ve salgının etkilerinden korunmak için gereken dış kaynak ihtiyacının henüz karşılanmamış olması, dolar kurunu Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesine çıkardı. Dün sabah saatlerinde dolar kuru 7,24 TL seviyesini aşarak, Ağustos 2018’deki Brunson krizi dönemindeki seviyeyi de geride bırakmış oldu. Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise geçtiğimiz günlerde 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye görmüştü. Ocak ayında 240 puana kadar düşmüş olan Türkiye’nin risk primi şu anda 620 puan seviyesinde. Piyasa uzmanları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde salgın sonrasında doların güç kazandığına işaret ederek, Türkiye’deki kur artışının ise ekonomideki sorunlar nedeniyle daha sert olduğuna işaret ediyorlar. Uzmanlara göre, ekonomi yönetimi yakın zamanda Türkiye’nin kaynak ihtiyacını karşılayacak bir formülü hayata geçirmezse, Türk Lirası’ndaki değer kaybı devam edecek.

Swap görüşmeleri sürüyor, ama...

Önceki gün uluslar arası yatırımcılar ile telekonferans yöntemi ile biraraya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yatırımcılara Türkiye ekonomisine ilişkin güven verici açıklamalarda bulunsa da, piyasalarda Türkiye’ye ilişkin endişeler artıyor. Yaptığı açıklamada Türkiye’nin rezervlerinin ‘fazlasıyla yeterli’ seviyede olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, Türkiye’nin G-20 ülkeleri içerisinde ticaret açığı verdiği ve serbest ticaret anlaşması olduğu ülkelerle birebir swap görüşmeleri yaptığını dile getirmişti. Bu arada, Ahlatçı Yatırım Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü Barış Ürkün Türkiye’nin Amerikan Merkez Bankası Fed’in birçok ülke ile açtığı swap hatlarında yer almamasının da kur üzerindeki baskıyı arttırdığına işaret ederek, “170 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcun finansmanı için oluşan döviz ihtiyacının bu yaz yurtdışı turizminin de olumsuz etkilenecek olması nedeniyle kurda yukarı yönlü baskı yarattığını söyleyebiliriz” diyor.

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Gram altın 393 TL’yi gördü

Altının gram fiyatı, 393,6 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 393,2 liradan işlem görüyor. Önceki gün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 390,2 liradan tamamladı.

Dün de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 393,6 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, dün saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 393,2 lira seviyesinde seyretti.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 645 lira, Cumhuriyet altını da 2.633 liradan satılıyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, 1.680 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi. İstanbul - aa