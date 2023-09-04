Dış ticaret 9 milyar dolar açık verdi

Ticaret Bakanlığı, ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat yüzde 1.6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6.3 oranında azalışla 30 milyar 494 milyon dolar oldu.

Böylece dış ticaret ağustosta 8 milyar 875 milyon dolar açık verdi. Ocak-ağustos döneminde ise ihracat yüzde 0.4’lük düşüşle 164 milyar 907 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 3.5’lik artışla 247 milyar 321 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.1 artarak, 82 milyar 414 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Haber Merkezi

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