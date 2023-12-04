Dış ticaret açığı 100 milyar dolar

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı 100 milyar doları buldu.

Ticaret Bakanlığı’nın kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 yükselerek 23 milyar 11 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 azalışla 28 milyar 931 milyon dolar oldu. Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 1,1 düşüşle 51 milyar 942 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dünya’nın haberine göre dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 32,6 azalışla 5 milyar 919 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Haber Merkezi

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