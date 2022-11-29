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29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Dış ticaret açığı % 421.7 arttı

29 Kasım 2022, Salı 18:52
TÜİK ile Ticaret Bakanlığı’nın genel ticaret sistemi kapsamında ürettiği geçici dış ticaret verilerine göre dış ticaret açığı ekim’de yüzde 421,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre, Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında yüzde 93,2 iken, 2022 Ekim ayında yüzde 73’e geriledi.

İhracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ekim ayında yüzde 1,0 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan, 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 12,8 artarak 16 milyar 527 milyon dolardan, 18 milyar 637 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,4 artarak 38 milyar 402 milyon dolar olarak kaydedildi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 106,1 oldu.

10 aylık dönemde yüzde 168 yükseliş

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 168,3 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan, 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde yüzde 84,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,7’ye geriledi. İhracat, Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat yüzde 39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA

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