Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat mart ayında yüzde 3,2 artışla 23,4 milyar dolara yükseldi.

Bolat, böylece tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamının gerçekleştiğini söyledi. Yıllıklandırılmış ihracat yüzde 2,1 artışla 263,4 milyar dolara çıkarken; Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını açıkladı. İthalat yüzde 2,3 artışla 30,7 milyar dolara çıkarken; mart ayında dış ticaret açığı ise, yüzde 0,5 azalarak 7 milyar 267 milyon dolara geriledi. AA

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