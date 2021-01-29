Dış ticaret açığı artıyor

ARALIK AYINDA GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT YÜZDE 16,0, İTHALAT YÜZDE 11,6 ARTTI. BUNUNLA BİRLİKTE 2020 YILINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 69.1 ARTARAK 29 MİLYAR 512 MİLYON DOLARDAN, 49 MİLYAR 915 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ.

Aralık ayında genel ticaret siste-mine göre ihracat yüzde 16,0, ithalat yüzde 11,6 arttı. Bununla birlikte 2020 yılında dış ticaret açığı yüzde 69.1 artarak 29 milyar 512 milyon dolardan, 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat yüzde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalarak 160 milyar 515 milyon dolar, ithalat yüzde 3,3 artarak 209 milyar 410 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 56,5 artarak 31 milyar 239 milyon dolardan, 48 milyar 895 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Aralık döneminde yüzde 84,6 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 76,7’ye geriledi.

AÇIK OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE YÜZDE 69,1 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 69,1 artarak 29 milyar 512 milyon dolardan, 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Aralık döneminde yüzde 86,0 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77,2’ye geriledi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’ya

Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 15 milyar 975 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 237 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 135 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 75 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,2’sini oluşturdu. Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 23 milyar 20 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 859 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 518 milyon dolar ile ABD ve 9 milyar 190 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,0’ını oluşturdu.

İstanbul - anka

