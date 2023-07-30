Dış ticaret açığı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, ihracat haziranda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolara geriledi.

İthalat ise yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yılın ilk altı ayında yüzde 18,7’lik artışla 61 milyar 235 milyon dolara yükseldi. Aylık bazda ise haziranda ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 17,5 azaldı.