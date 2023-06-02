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2 HAZİRAN 2023 CUMA - YIL: 54

Dış ticaret açığı büyüyor

02 Haziran 2023, Cuma 18:40
Genel Ticaret Sistemi (GTS) esas alınarak hazırlanan bültende, Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 18,8 artışla 12 milyar 660 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı’nın mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Bültende yer alan dış ticaret verileri, Genel Ticaret Sistemi (GTS) esas alınarak hazırlandı.

GTS’ye göre ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 artarak 21 milyar 651 milyon dolara çıktı.

İthalat, mayısta yüzde 16 artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 18,8 artışla 12 milyar 660 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, mayısta yıllık bazda 0,9 puan azalarak yüzde 63,1, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 7,1 puan düşüşle yüzde 70,1 olarak hesaplandı. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise bu oran 4,6 puan azalışla yüzde 77,4 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 0,2 artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 yükselişle 158 milyar 625 milyon dolar olarak belirlendi.

AA

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