Dış ticaret açığı Eylül’de 4,9 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Eylül’de ihracat 22,7 milyar dolara yükseldi ve dış ticaret açığı da 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin ihracatı eylül ayında yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olurken; ithalat ise yıllık yüzde 14,1 azalışla 27,6 milyar dolara geriledi. Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 48,1 oranında azalarak 4,99 milyar dolara indi. 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ise, ihracat yüzde 0,3 oranında azalışla 187 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 1,3 oranında artışla 274 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 0,6 oranında artarak 462 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti. AA

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