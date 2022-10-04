Dış ticaret açığı üçe katlandı

Türkiye’nin ihracatı Eylül döneminde yıllık yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu. İthalat yüzde 41,5 artışla 33 milyar dolar gerçekleşti. dış ticaret açığı ise yüzde 298,3 artışla 10,4 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin dış ticaret açığında 10 milyar doların üzerindeki seyir Eylül’de devam etti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan Eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre bu dönemde Türkiye’nin ihracatı yıllık yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu.

İthalat ise yüzde 41,5 artışla 33 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eylül’de dış ticaret açığı yüzde 298,3 artışla 10,4 milyar dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı Eylül’de 20,3 puan azalarak yüzde 68,5 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 16,5 puan azalarak yüzde 89,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin ihracatı yüzde 17,1 artışla 188,22 milyar dolar olurken, ithalat da yüzde 40,8 artışla 272,04 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 158,5 artışla 83,82 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi