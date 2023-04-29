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29 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Dış ticaret açığı yine rekor kırdı

29 Nisan 2023, Cumartesi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Buna göre ihracat mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 23 milyar 595 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 artarak 31 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılının ilk çeyreğinde dış ticaret açığı 34,7 milyar dolar ile rekor kırdı. Dış ticaret açığı martta ise 8,2 milyar dolar olarak kaydedildi. İhracat, 2023 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 61 milyar 558 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 96 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 mart ayında yüzde 3,7 artarak 21 milyar 201 milyon dolardan, 21 milyar 977 milyon dolara yükseldi.

 

AA

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