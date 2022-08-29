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30 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Dış ticaret açığı yüzde 147 arttı

29 Ağustos 2022, Pazartesi 21:33
Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2021’de yüzde 79,1 iken geçen ay yüzde 63,4’e geriledi.

Türkiye’nin ihracatı Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalatı yüzde 41,4 yükselişle 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 yükselerek 29 milyar 240 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artarak 10 milyar 690 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Temmuz 2021’de yüzde 79,1 iken geçen ay yüzde 63,4’e geriledi. İhracat, Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artışla 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 143,7 artarak 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2021 döneminde yüzde 82,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9’a geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Temmuz’da yüzde 7,4 artarak 15 milyar 665 milyon dolardan 16 milyar 820 milyon dolara yükseldi. Temmuz’da enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 19,3 artarak 16 milyar 560 milyon dolardan 19 milyar 763 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, Temmuz’da 2 milyar 943 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,5 artışla 36 milyar 582 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,1 olarak kayıtlara geçti.

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Enerji ithalâtı faturası ikiye katlandı

Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği tutar, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 artarak 7 milyar 746 milyon 140 bin dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye’nin ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar oldu. Bu tutarın 7 milyar 746 milyon 140 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” oluşturdu. Geçen yılın Temmuz ayında bu rakam 3 milyar 958 milyon 89 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, ekonomik aktivitelerdeki canlanma, sanayi üretimindeki artış ve küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesiyle ülkede ithalat faturası da arttı. Öte yandan, ham petrol ithalatı Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 2 milyon 993 bin 844 tona geriledi. 

Ankara - aa

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