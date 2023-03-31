Dış ticaret açığında rekor artış

Şubat’ta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 7 milyar 980 milyon dolardan, 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2022’de yüzde 71,4 iken, Şubat 2023’te yüzde 60,7’ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre ihracat şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat % 1,4, ithalat % 15,4 arttı Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Şubat 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 15,4 artarak 64 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haber Merkezi

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