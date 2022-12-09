Dış ticaret açığında yeni rekor kırılacak

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da 2022 yılı ihracat hacmi 230,9 milyar, ithalat 282,7 milyar dolar, dış ticaret açığı da 51,8 milyar dolar olarak hedeflenmişti.

Ancak dış ticarette yıl içinde yaşanan seyir bunu desteklemedi ve hedeflerde belirgin bir sapma yaşandı. Ocak-Kasım dönemi itibariyle toplam ihracat 231,2 milyar dolar olurken, ithalat 331,1 milyar dolara, dış ticaret açığı da 99,9 milyar dolara ulaştı. Aralık ayında ihracat ve ithalat Kasım’daki eğilimini korursa, örneğin geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 2, ithalatta da yine yüzde 14 dolayında bir artış olursa, yıllık dış ticaret açığının 110 milyar doları aşma ihtimali bulunuyor, bu da tüm yılların rekoru anlamına geliyor. Haber Merkezi

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