Dış ticarette rekor açık

Ticaret Bakanlığı, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında ihracat yüzde 4,4 artışla 23 milyar 596 milyon dolara yükseldi. İthalat yüzde 4,2’lik artışla 32 milyar 169 milyon dolar oldu. Mart ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı ise 8,6 milyar dolara çıktı.

2023 yılı Ocak-Mart döneminde ise ihracat yüzde 2,5 oranında artışla 61 milyar 588 milyon dolar, ithalat yüzde 11,4 oranında artışla 96 milyar 489 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı ise 8,6 milyar dolara çıktı. AA

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