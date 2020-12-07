DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde asgari ücrete ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda DİSK Yönetim Kurulu adına konuşan Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret tespit sürecinin Türkiye'nin en büyük ücret pazarlığı olduğunu, asgari ücretin işçi sınıfının sınırlı bir kesimini değil, neredeyse tamamını ilgilendirdiğini belirtti.

Türkiye'de 10 milyon civarında işçinin, asgari ücret altında veya asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığını ve asgari ücret artışının genel ücret artışlarını da etkilediğini ifade eden Çerkezoğlu, DİSK'in, asgari ücretin evrensel kabul görmüş kurallara ve ilkelere göre hesaplanmasını istediğini aktardı.

''2021 asgari ücreti net 3 bin 800 TL olarak saptanmalıdır''

DİSK'in 2021 yılı asgari ücret talepleri

Kovid-19 salgınının asgari ücreti daha da yaşamsal hale getirdiğini anlatan Çerkezoğlu, "Bir yandan gelir kayıpları öte yandan artan giderler nedeniyle asgari ücretin önemi daha da artmıştır. 2021 asgari ücreti, pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alınarak hesaplanmalıdır." dedi.

Çerkezoğlu, DİSK'in 2021 yılı asgari ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı:

"Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti, Kovid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır.

Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır. 2021 asgari ücreti net 3 bin 800 TL olarak saptanmalıdır."

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinin DİSK açısından bir mücadele süreci olduğunu anlatan Çerkezoğlu, "DİSK olarak asgari ücret pazarlığının bütün işçi konfederasyonları tarafından ortak bir anlayış ve ortak bir mücadele ile yürütülmesini önemsiyoruz. Üç konfederasyon tarafından geçen yıl ve bu yıl kamuoyuna açıklanan ortak ilkeleri sahipleniyoruz ve bunlar etrafında ortak mücadeleyi çok önemsiyoruz." diye konuştu.