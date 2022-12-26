Diyarbakır’da 1150 esnaf kepenk kapattı

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) verilerine göre, son bir yılda bin 150 esnaf kepenk kapattı.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, “Kepenk kapatan esnafların yüzde 60’ı hizmet sektörü. Yani cafe, lokanta ve restoran” dedi. Amidahaber’den Gönül Morkoç’un haberine göre; Diyarbakır’da 32 bin üyesi bulunan DESOB bu yılın verilerini açıkladı. DESOB’un kayıtlarına göre, son bir yılda Diyarbakır’da bin 150 esnaf kepenk indirdi. Geçen yıl 800 olan kapanma sayısının bu yıl bini geçmesi, kentte endişeye yol açtı. DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, 32 bin kayıtlı üyelerinin olduğunu belirterek, 30 bin de kayıtsız esnaf olduğunu söyledi. 3 yılda ciddi krizler yaşandığını belirten Ebedinoğlu, “Pandemi süreci bitti ama etkisi devam ediyor. Ekonomik krizle birlikte esnaf ve sanatkarlar tarihin en zor dönemini geçirdi ve geçirmeye devam ediyor” dedi. Haber Merkezi

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