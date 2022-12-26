"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Diyarbakır’da 1150 esnaf kepenk kapattı

26 Aralık 2022, Pazartesi 20:00
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) verilerine göre, son bir yılda bin 150 esnaf kepenk kapattı.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, “Kepenk kapatan esnafların yüzde 60’ı hizmet sektörü. Yani cafe, lokanta ve restoran” dedi. Amidahaber’den Gönül Morkoç’un haberine göre; Diyarbakır’da 32 bin üyesi bulunan DESOB bu yılın verilerini açıkladı. DESOB’un kayıtlarına göre, son bir yılda Diyarbakır’da bin 150 esnaf kepenk indirdi. Geçen yıl 800 olan kapanma sayısının bu yıl bini geçmesi, kentte endişeye yol açtı. DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, 32 bin kayıtlı üyelerinin olduğunu belirterek, 30 bin de kayıtsız esnaf olduğunu söyledi. 3 yılda ciddi krizler yaşandığını belirten Ebedinoğlu, “Pandemi süreci bitti ama etkisi devam ediyor. Ekonomik krizle birlikte esnaf ve sanatkarlar tarihin en zor dönemini geçirdi ve geçirmeye devam ediyor” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 50
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı

    Mehmet Akif Ersoy’u dualarla yad ediyoruz

    Avrupalı yatırımcı iktidara güvenmiyor

    Ufuk Üniversitesi hakkında inceleme başlatıldı

    70 yıllık tarih yok edildi

    Netanyahu’ya engel olun

    Bağımlılık yaşı ortaokula düştü

    Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    İndirimli satılan ürünlere dikkat!

    Millet razı olacak mı?

    Asgari ücret içimize sinmedi

    İstanbul’da asgari geçim ücreti 10.606 TL

    100 işsizden ancak 13’ü maaş alabiliyor

    Diyarbakır’da 1150 esnaf kepenk kapattı

    Vatandaş faturaya bakmaya korkuyor

    Türkiye’ye kar geliyor

    Güney Afrika'daki patlamada ölü sayısı 15'e çıktı

    Ukrayna’daki anlamsız savaş artık bitmeli

    Helalleşmeye her zaman ihtiyaç var

    EYT’li sayısı 2 milyonu geçebilir

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Mehdinin üç vazifesi sıralanmış değil mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstanbul’da muhabbet buluşması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mehmet Âkif’ten eskimez mesajlar
    Ahmet BATTAL

    Şapkasız Resmi Düzeltme Gazetesi
    Süleyman KÖSMENE

    Risâle-i Nur’a göre kurtuluş çaremiz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Avrupalı yatırımcı iktidara güvenmiyor
    Hediye Ballıkaya

    ‘Fedakâr dershanesi’
    Cevher İLHAN

    Türkiye “fikir ve ifade özgürlüğü”nde de dipte
    Genel

    Mehmet Akif Ersoy’u dualarla yad ediyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.